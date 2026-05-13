CUPRA Raval la compatta elettrica che punta sulle emozioni

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CUPRA presenta Raval, una vettura compatta alimentata a batteria. Il modello si distingue per il design curato, la guida dinamica e una forte presenza estetica. La casa automobilistica indica questa versione come parte di una strategia dedicata alla mobilità elettrica. La vettura si rivolge a chi cerca un’auto compatta con caratteristiche di sportività e personalità. La presentazione ha portato l’attenzione su questo nuovo modello nel settore delle auto elettriche.

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(Adnkronos) – CUPRA apre un nuovo capitolo della propria strategia elettrica con CUPRA Raval, una compatta a batteria che punta su design, dinamica di guida e forte personalità. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona sulla piattaforma MEB+, rappresenta il primo modello 100% elettrico realizzato nello stabilimento di Martorell.  Lunga poco più di quattro metri, CUPRA. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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