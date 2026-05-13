CUPRA Raval la compatta elettrica che punta sulle emozioni

CUPRA presenta Raval, una vettura compatta alimentata a batteria. Il modello si distingue per il design curato, la guida dinamica e una forte presenza estetica. La casa automobilistica indica questa versione come parte di una strategia dedicata alla mobilità elettrica. La vettura si rivolge a chi cerca un’auto compatta con caratteristiche di sportività e personalità. La presentazione ha portato l’attenzione su questo nuovo modello nel settore delle auto elettriche.

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(Adnkronos) – CUPRA apre un nuovo capitolo della propria strategia elettrica con CUPRA Raval, una compatta a batteria che punta su design, dinamica di guida e forte personalità. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona sulla piattaforma MEB+, rappresenta il primo modello 100% elettrico realizzato nello stabilimento di Martorell. Lunga poco più di quattro metri, CUPRA. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cupra Tavascan Endurance immersive 77kwh, raccontata dalla sua Proprietaria. Notizie correlate Nuova CUPRA Raval: la citycar elettrica che sfida la città con stile? Domande chiave Come può una citycar da 4 metri offrire prestazioni da sportiva? Quali modifiche tecniche rendono il telaio della versione VZ più... Cupra Raval, la prova de Il Fatto.it – La citycar elettrica che diverte – FOTO‹ › 1 / 6 cupra raval ‹ › 2 / 6 cupra raval ‹ › 3 / 6 cupra raval ‹ › 4 / 6 cupra raval ‹ › 5 / 6 cupra raval ‹ › 6 / 6 cupra raval Grintosa, giovane... Temi più discussi: Cupra Raval, abbiamo provato la nuova elettrica compatta. Ecco come va e quello che c’è da sapere; Fenomeno Cupra Raval, la compatta elettrica pensata per divertire; Debutta la Raval, la Cupra elettrica nata per divertirci; Cupra Raval, la piccola elettrica da grandi prestazioni: il test drive. CUPRA Raval, la compatta elettrica che punta sulle emozioniCUPRA Raval debutta con fino a 226 CV, autonomia fino a 446 km e design sportivo per ridefinire la compatta elettrica urbana ... adnkronos.com CUPRA Raval, la compatta elettrica sfida il segmento BCUPRA Raval 2026 nasce a Martorell: elettrica urbana su piattaforma MEB+, fino a 446 km di autonomia e prezzo da circa 26 mila euro. affaritaliani.it