Buffa e Romani a Cupra | il racconto epico che unisce sport e territorio

A Cupra Marittima, Federico Buffa e Davide Romani hanno presentato un libro dedicato alla storia della Yuasa Battery. L’evento ha attirato appassionati di sport e di territorio, creando un’occasione di incontro tra pubblico e autori. La presentazione si è svolta in un contesto che ha unito narrazione sportiva e riflessione locale, approfondendo temi legati alla cultura e alla tradizione della zona.

? Cosa sapere Federico Buffa e Davide Romani presentano il libro sulla Yuasa Battery a Cupra Marittima.. L'evento celebra il legame tra la società sportiva e il territorio di Grottazzolina.. Lunedì scorso, tra le mura di Villa Boccabianca a Cupra Marittima, Federico Buffa e Davide Romani hanno restituito il respiro e la storia della Yuasa Battery durante una serata dedicata alla M&G Scuola Pallavolo. Non è stata una semplice cena tra imprenditori e istituzioni, ma un momento per celebrare i legami che tengono in piedi una realtà sportiva capace di parlare al territorio. Nonostante la recente retrocessione in Serie A2, la società guidata da Rossano Romiti non ha mutato rotta: l’obiettivo resta investire sul sociale e sulla crescita dei giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buffa e Romani a Cupra: il racconto epico che unisce sport e territorio Notizie correlate Leggi anche: Pedagnalonga, torna la corsa che unisce sport, tradizione e promozione del territorio 11ª Mezza Maratona del Casentino: una corsa che unisce territorio, sport e comunitàAppuntamento a Soci domenica 1° marzo con l'evento organizzato da ASD Casentino Running Confartigianato, , UP Policiano, UISP Arezzo e Comune di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Buffa e Romani illuminano Villa Boccabianca, evento che racconta l’anima M&G Scuola Pallavolo; Blog | Otto Infinito, solo un narratore esperto come Buffa poteva raccontare Kobe Bryant così degnamente; Michael Jordan: il mito del basket raccontato da Federico Buffa; Six seven. Piccola teoria di un contagio. Chiara Buoncristiani e Tommaso Romani. Michael Jordan: il mito del basket raccontato da Federico Buffa A Castelnuovo di Garfagnana lo spettacolo “Number 23” Mont’Alfonso sotto le stelle 2026 Venerdì 21 agosto 2026 - ore 21 Fortezza di Mont’Alfonso - COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGN facebook