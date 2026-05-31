Rally matematico le finali | Secondi in Toscana

Durante le finali regionali del Rally Matematico a Firenze, la classe IV B della scuola primaria Giosuè Carducci di Fucecchio ha ottenuto il secondo posto. La competizione si è svolta in Toscana e rappresenta un risultato significativo per la scuola. La squadra ha partecipato alle fasi finali e si è classificata seconda nella categoria.

FUCECCHIO Un traguardo importante. Il gradino numero due del podio. La classe IV B della scuola primaria Giosuè Carducci di Fucecchio, è stata un vera protagonista alle finali regionali del Rally Matematico che si sono svolte a Firenze. Gli studenti fucecchiesi hanno conquistato il secondo posto in Toscana, risultato frutto di impegno, collaborazione e capacità di ragionamento, che premia il percorso svolto durante l’intero anno scolastico. Nel corso delle prove del Rally Matematico, le bambine e i bambini si sono misurati con problemi complessi lavorando insieme, discutendo strategie, motivando le proprie scelte e condividendo idee. Un’esperienza che ha permesso alle alunne e agli alunni di vivere la matematica in modo diverso, attraverso il confronto, la logica e il lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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