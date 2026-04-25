Sebastien Ogier si posiziona in testa al Rally di Spagna al termine della giornata di sabato, mantenendo un vantaggio di 3,8 secondi su Oliver Solberg. La competizione tra i due piloti è molto serrata, con entrambe le auto che si sfidano nelle ultime prove speciali. Questa gara rappresenta il quinto appuntamento del Campionato del Mondo WRC 2026, e i tempi delle prove dimostrano un duello molto equilibrato.

Che battaglia! Sebastien Ogier chiude al comando il sabato del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026, ma la sfida con Oliver Solberg è davvero campale. Tutti gli stage odierni sono stati combattuti sul filo dei millesimi e anche la giornata di domani si annuncia quanto mai combattuta. Il distacco tra i due è di appena 3.8 secondi! Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) comanda su Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) quindi è terzo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 21.9. Quarta posizione per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 52.7, quinta per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:03. LA GARA. Il sabato nelle Isole Canarie ha preso il via con la PS9 Maspalomas 1 di 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sebastien Ogier comanda il Rally di Spagna con soli 3.8 secondi su Oliver Solberg!

Notizie correlate

Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in sciaSebastien Ogier ha chiuso al comando il venerdì del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026.

Rally, dominio Toyota in Kenya. Ogier ed Evans mettono nel mirino la leadership di SolbergÈ un vero e proprio dominio quello messo in atto dalla Toyota al termine della seconda giornata ufficiale del Safari Rally Kenya 2026, valevole come...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in scia; WRC | Rally Isole Canarie, PS1-4: Ogier vola e comanda nel dominio totale Toyota; Rally Islas Canarias 2026, Ogier domina e guida il pokerissimo Toyota dopo il venerdì; WRC- Rally Canarie 2026, Toyota domina il venerdì: Ogier davanti a Solberg e Pajari.

Sebastien Ogier comanda il Rally di Spagna con soli 3.8 secondi su Oliver Solberg!Che battaglia! Sebastien Ogier chiude al comando il sabato del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026, ma la sfida con Oliver ... oasport.it

Canarie 2026 – Sébastien Ogier perde qualcosa nel finale con la pioggia: Non puoi controllare queste coseSébastien Ogier resta al comando del Rally Islas Canarias, ma la lotta per la vittoria è tutt’altro che chiusa. Il ... rallyssimo.it

Sebastien Ogier chiude al comando il venerdì di gara al Rally Islas Canarias. Cinque Toyota al comando a fine del 2.giorno di gara: 1. Ogier 2. Solberg +8.9 3. Pajari +15.9 4. Evans +16.4 5. Katsuta +29.7 Quindi le Hyundai di Sordo (+52.0), Fourmaux (+54.8) - facebook.com facebook

Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in scia - x.com