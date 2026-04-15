In Toscana si registra un aumento dei decessi sul lavoro, con la regione che si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale. La situazione è particolarmente grave ad Arezzo, dove l’incidenza di vittime tra i lavoratori è elevata. Inoltre, sono in crescita anche le denunce di infortunio, segnalando un’attenzione crescente su questi incidenti. La cronaca evidenzia come le morti bianche continuino a rappresentare un problema ancora aperto.

Si continua a morire sul lavoro. La Toscana è in zona rossa e Arezzo è seconda per incidenza di vittime sul numero degli occupati. In provincia di Arezzo nel bimestre gennaio-febbraio 2026 si sono contati 2 morti tra quelli in itinere e in occasione di lavoro. Numeri che in rapporto al numero di occupati fanno la provincia maglia nera dopo Livorno e prima ancora di Firenze il capoluogo di Regione. A stilare la classifica che appunto non guarda ai numeri assoluti ma all’incidenza sul totale degli occupati, ci ha pensato l’Osservatorio Sicurezza Vega Engineering. Cosa emerge? Intanto che la Toscana si trova appunto tra le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro più alta rispetto alla media nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti bianche, siamo secondi in Toscana. Salgono anche le denunce di infortunio

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