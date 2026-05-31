Un patrigno di 44 anni è stato arrestato a Rimini dopo che una ragazzina abusata ha registrato le aggressioni. La ragazza, minorenne, ha raccolto prove video delle violenze subite. Le forze dell'ordine hanno eseguito l’arresto dopo aver acquisito le registrazioni. La minore ha fornito testimonianze che hanno confermato le immagini. L’uomo è stato portato in custodia e dovrà rispondere di abusi e violenze su minore.

Rimini, 31 maggio 2026 – , un 44enne. Ricatti morali, minacce e aggressioni fisiche: le violenze sulla minore, figlia della convivente dell'indagato, sarebbero avvenute da quando aveva 13 anni e sarebbero durate oltre un anno: a fermarle i carabinieri grazie alla denuncia della mamma sporta meno di tre settimane fa. L’arresto. L’uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri di Riccione al termine di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani. “ Abusi sessuali sistematici con l'uso della violenza e la costrizione psicologica”, il quadro indiziario descritto dalla gip, Raffaella Ceccarelli nell' ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 44enne accusato di aver abusato di una ragazzina da quando aveva 13 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina abusata registra le aggressioni: arrestato il patrigno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rimini, ragazzina abusata registra le aggressioni: arrestato il patrignoUn uomo è stato arrestato dai carabinieri a Rimini dopo che una ragazzina ha registrato le aggressioni subite.

Beatrice morta a due anni. Arrestato anche il patrigno. Nel telefono foto di sevizieUn uomo è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato una bambina di due anni, deceduta successivamente.

Si parla di: Foto: Salito a 4 il bilancio dei morti per gli attacchi russi sulla regione di Kiev.

Ragazzina abusata registra le aggressioni: arrestato il patrignoLe violenze sulla minore, figlia della convivente, sarebbero avvenute da quando aveva 13 anni e sarebbero durate oltre un anno: a fermarle i carabinieri grazie alla denuncia della mamma sporta meno di ... msn.com

Rimini, ragazzina abusata registra le aggressioni: arrestato il patrignoUn uomo di 44 anni di origine sudamericane è stato arrestato dai carabinieri di Riccione con l'accusa di aver abusato di una ragazzina di 13 anni. Il quadro descritto dalla gip, Raffaella Ceccarelli n ... msn.com