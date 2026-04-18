Si siede sul davanzale e minaccia di buttarsi dal quarto piano ragazza salvata da carabinieri e polizia

Una ragazza si è seduta sul davanzale di un appartamento al quarto piano di un edificio a Limbiate e ha dichiarato di voler saltare. Allertate le forze dell'ordine, carabinieri e polizia sono intervenuti sul posto e sono riusciti a bloccare la donna prima che potesse compiere il gesto. Per motivi di sicurezza, sono state messe in atto tutte le procedure di gestione della situazione.

Si è seduta sul davanzale della finestra, al quarto piano di un palazzo a Limbiate, e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Ma fortunatamente l'intervento provvidenziale di carabinieri e polizia locale ha evitato il peggio con la giovane che è stata tratta in salvo illesa.Il fattoIntorno alle 17.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Si siede accanto a una ragazza sul bus notturno e la palpeggia: salvata dall’autistaBologna, 13 marzo 2026 - Molestata da un altro passeggero su un autobus notturno partito da Roma e diretto a Milano. Ragazza di 16 anni sul cornicione al secondo piano: salvata da due carabinieriL’allarme al 112 e l’intervento della tenenza di Mariano Comense in un comune dell’Erbese: la giovane messa in sicurezza prima dell’arrivo del 118...