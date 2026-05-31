Rafael Leao pronto a lasciare il Milan | Voglio provare una nuova sfida in un altro campionato

Rafael Leao ha dichiarato di voler lasciare il Milan per affrontare una nuova sfida in un altro campionato. In un'intervista alla portoghese Sport, ha affermato di essere felice e soddisfatto all’idea di cambiare, ritenendo che ciò dimostrerebbe di aver svolto bene il proprio lavoro. La volontà di trasferirsi deriva dalla volontà di esplorare nuove opportunità professionali. Non sono stati forniti dettagli sulle destinazioni possibili o sui tempi di eventuale trasferimento.

« Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi": lo dice Rafael Leao in una intervista alla portoghese Sport.tv pubblicata nella tarda serata di ieri sui canali social. «Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. E' stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club», aggiunge chiudendo pubblicamente con il Milan. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Rafael Leao pronto a lasciare il Milan il Manchester United in pole position

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La storia di Instagram di Rafael Leao reddit

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