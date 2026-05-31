Rafael Leão ha annunciato l’addio al Milan, dichiarando di aver dato tutto e di voler affrontare una nuova sfida. L’attaccante portoghese ha parlato di una possibile clausola rescissoria e di club interessati, senza specificare i nomi. Il club rossonero non ha ancora commentato ufficialmente. La decisione di Leão potrebbe portare a una trattativa di mercato nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulle cifre o sui tempi di uscita è stato comunicato finora.

Un legame durato sette stagioni, culminato con la conquista dello storico Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025, sembra essere arrivato all'atto finale. L'avventura di Rafael Leão al Milan è ufficialmente ai titoli di coda. A confermarlo è stato lo stesso fuoriclasse portoghese ai microfoni dell'emittente lusitana Sport TV, sancendo una rottura diplomatica ma netta con l'ambiente rossonero. Le parole del numero 10 lasciano pochissimo spazio alle interpretazioni e aprono ufficialmente una delle telenovele di mercato più calde dell'estate: “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere e mi ha sostenuto nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, è finita! L’annuncio shock di Leão scuote il mercato: “Ho dato tutto, voglio un altro campionato”

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