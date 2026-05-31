Rafael Leao annuncia che lascerà il Milan

Rafael Leao ha annunciato che lascerà il Milan. La notizia è stata riportata questa mattina dalla stampa spagnola, in particolare dal quotidiano Marca. La decisione del giocatore ha generato grande sorpresa tra i tifosi e ha alimentato discussioni sui possibili sviluppi futuri. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dal club o dal calciatore. La notizia si aggiunge alle recenti tensioni tra le parti.

2026-05-31 09:03:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il terremoto dentro Milano continua il suo corso. Alcuni giorni dopo il licenziamento di Allegri e dell’intero consiglio, la crisi ora continua Raffaele Leone. L’esterno portoghese non si è morso la lingua e ha voluto annunciare che lascerà la squadra per cercare un’altra squadra in un campionato diverso da quello italiano. Il giocatore, al centro delle polemiche e stufo della sua situazione, si è addirittura allontanato dai social dopo la raffica di critiche sulla sua prestazione. La sua partenza dal club rossonero sembra un dato di fatto. Non avrebbe potuto renderlo più chiaro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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