Il mondo del Milan ha indicato Rafael Leao come responsabile di un episodio, ma l’attaccante era già uscito dal campo da mezz’ora al momento dei fatti. Nel frattempo, nel 399 a.C., Platone compose l’Apologia di Socrate, un testo che racconta il discorso di quest’ultimo nel suo processo ad Atene, dove difendeva la propria vita e le proprie convinzioni.

Nel 399 a.C. Platone scrisse l’ Apologia di Socrate, un testo che riporta il discorso pronunciato da quest’ultimo durante il suo processo ad Atene, dove difende la sua vita e le sue idee. Ecco, noi un’apologia vorremmo farla nei confronti di Rafael Leao, bersaglio di critiche piuttosto ingenerose, anche da una parte della sua stessa tifoseria. Ora, proprio come il filosofo greco, promettiamo di non usare artifizi retorici (forse) e di parlare francamente e sinceramente. Oggi i giornali tutti erano tutti sereni nell’aver individuato il colpevole unico della sconfitta contro la Lazio: Rafael Leao. Reo di aver urlato chiaro e tondo la verità, ossia che il protegé Pulisic (mai criticato, mai messo sotto accusa, coccolato persino dal Fantacalcio) per ben due volte non la ha servito in modo che potesse trovarsi da solo davanti al portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mondo Milan ha trovato il colpevole: Rafael Leao. Peccato che all’ora del delitto era uscito già da mezz’ora

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