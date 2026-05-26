Milan | Rafael Leao rompe il silenzio

Rafael Leao ha parlato per la prima volta dopo una stagione difficile con il Milan. La squadra ha affrontato numerosi problemi durante l'ultimo campionato, e il giocatore ha deciso di uscire allo scoperto per commentare il suo stato e le sue prospettive future. Leao non ha fornito dettagli specifici, ma ha espresso la volontà di continuare a lavorare con impegno per migliorare. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra il giocatore e la società.

Rafael Leao rompe il silenzio dopo una delle stagioni più complicate da quando veste la maglia del Milan. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, l’attaccante portoghese ha raccontato il peso emotivo vissuto negli ultimi mesi, parlando apertamente delle difficoltà fisiche e mentali affrontate durante l’annata rossonera. Parole che arrivano in un momento delicato per tutto l’ambiente milanista, reduce dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League e da una profonda rivoluzione tecnica e dirigenziale. Leao ha scelto un tono molto personale, lasciando intendere quanto la pressione accumulata durante la stagione abbia inciso sul suo rendimento. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Leao inquieta: Milan rompe il silenzio

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