Il portoghese Rafa Leao ha lasciato il Milan dopo sette anni e si trasferirà in un’altra squadra europea. La decisione è arrivata dopo un periodo di tensioni con i tifosi, che ha portato alla rottura del rapporto. Leao ha deciso di cercare nuove opportunità nel continente, senza specificare quale squadra lo accoglierà. La sua partenza è stata ufficializzata dal club, che ha confermato la separazione consensuale. La sua nuova destinazione non è ancora stata annunciata pubblicamente.

? Punti chiave Dove si sposterà il portoghese per la sua nuova sfida europea?. Perché il rapporto tra Leao e i tifals si è logorato?. Come influirà la sua partenza sulla ricostruzione tattica del Milan?. Quali sono le squadre pronte a investire per il suo acquisto?.? In Breve Bilancio finale di 291 presenze e 80 reti segnate con il Milan.. Evoluzione tecnica da Giampaolo al successo con Pioli nel 2022.. Declino prestazionale sotto le panchine di Fonseca, Conceiçao e Allegri.. Possibili destinazioni future tra Spagna, Premier League e Arabia Saudita.. Rafa Leao chiude il rapporto con il Milan: il portoghese cerca nuove sfide dopo sette anni di storia rossonera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rafa Leao chiude con il Milan: dopo 7 anni cerca nuove sfide in Europa

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Reazioni scatenate dei tifosi del Milan dopo CREMONESE 0-2 AC MILAN | Serie A G27

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