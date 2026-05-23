Rafa Leao ha pubblicato una storia su Instagram con una maglietta che riporta la frase “Mi odi, ma chi sei tu?”. Il messaggio indica una possibile volontà di lasciare il club, che sembra ormai vicino a un addio. Sul mercato ci sarebbero cinque squadre interessate all’attaccante portoghese. La situazione tra Leao e il club non ha ancora avuto sviluppi ufficiali.

Rafa Leao e il Milan, una storia che sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il segnale più evidente è comparso direttamente sui social, dove l’attaccante portoghese ha pubblicato una storia Instagram con una maglietta dal messaggio eloquente: “Mi odi, ma chi sei tu?”. Una frase interpretata da molti tifosi rossoneri come una risposta diretta alle critiche ricevute nelle ultime settimane, in un clima diventato sempre più pesante attorno al numero 10. L’impressione è che il rapporto tra Leao e l’ambiente milanista si sia progressivamente logorato. Dopo un buon avvio di stagione, il rendimento del portoghese è calato anche a causa di problemi fisici, ma a pesare sono stati soprattutto l’atteggiamento giudicato poco convincente e una continuità mai davvero trovata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rafa Leao pubblica una maglietta con un messaggio eloquente: il Milan è pronto all’addio, 5 squadre interessate

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