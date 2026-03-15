Rabbia Leao per il cambio | Allegri cerca l' abbraccio Rafa lo evita Tare perplesso in tribuna

Durante la partita, il giocatore portoghese si è mostrato visibilmente arrabbiato dopo il cambio, mentre l’allenatore ha tentato di avvicinarsi per un abbraccio e lui ha evitato il contatto. Nel frattempo, un dirigente si trovava in tribuna a osservare la scena con un’espressione perplessa. Al 67' il cambio è stato effettuato con l’ingresso di Nkunku e Fullkrug, sostituendo Fofana.

Un calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Rafa Leao ha scelto la modalità capriccio quando durante Lazio-Milan Max Allegri al 67' ha deciso di sostituire l'attaccante portoghese (oltre a Fofana) con Nkunku e Fullkrug. Leao è andato verso la panchina protestando platealmente, al punto che anche Maignan è scattato dalla porta per cercare di calmare il portoghese. Per la verità in tribuna è stato ripreso anche un perplesso Igli Tare, mentre a bordo campo Allegri cercava di consolare Leao con una serie di abbracci di cui Rafa però si liberava con più successo di quanto fatto in campo contro i difensori laziali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribuna Articoli correlati Allegri lo toglie, esplode la rabbia di Leao: Max cerca l'abbraccio, Rafa lo evitaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Leggi anche: Pazzo Milan, punto amaro. De Rossi spaventa Allegri. Leao evita lo scivolone