Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast della settima puntata

Da tpi.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Canfeza e Mahir si sposano con il rito religioso, con la volontà di procedere quanto prima al rito civile, in modo da sancire legalmente la loro unione. Kursat, che assiste al matrimonio tramite una videochiamata impostagli da Rasit, riesce a scappare dal luogo in cui era tenuto prigioniero e si presenta alle porte della villa degli Yilmaz. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

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