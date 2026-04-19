Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Questa sera, 19 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. E’ il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza, ma la ragazza è disperata. Mentre attende gli invitati, nota anche Mahir. Sare indaga su di lui e riferisce a Canfeza, che capisce come il suo sogno premonitore la stesse guidando verso il destino.🔗 Leggi su Tpi.it

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Mediaset Acquista (Ricordo Di Una Notte) The Night Fall: Cast Trama E Quando Inizia!

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