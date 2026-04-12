. Questa sera, 12 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. Tra thriller e drama psicologico, la dizi Bir Gece Masal? si sofferma sulle vicende che riguardano l’ispettore di polizia Mahir Yilmaz, che dopo vent’anni torna nella sua città natale con l’intenzione di vendicare la morte del padre.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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Racconto di una notte - La nuova serie turca che potrebbe conquistare Canale 5