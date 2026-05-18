Oggi alle 16 su Canale 5 prende il via una nuova puntata della soap opera turca Racconto di una notte, che ha riscosso molto attenzione tra il pubblico. La trama si concentra sul gesto di Mahir, che porta via la madre e Canfeza. La narrazione si sviluppa attorno a questa azione, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come si evolveranno gli eventi successivi. La puntata prevista per il 18 maggio 2026 promette di portare altri colpi di scena nella storia.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 da oggi alle 16.05 al posto de La forza di una donna. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 18 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Cabir si è presentato a casa Yilmaz e Mahir deciderà di portare via dalla villa Canfeza e sua madre con l'obiettivo di trovare un posto dove saranno al sicuro. Nonostante i nonni lo abbiano supplicato Mahir non avrà nessuna intenzione di sacrificarsi per il bene della famiglia Yilmaz convolando a nozze con Sila. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 18 maggio 2026: Mahir porta via la madre e Canfeza

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RACCONTO DI UNA NOTTE Anticipazioni 18-23 Maggio: Mahir Fugge con Canfeza, Selim Torna!

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Soap&Novelas #RaccontoDiUnaNotte settimana dal 18 al 23 maggio 2026: MAHIR PORTA VIA CANFEZA E SUREYYA MENTRE CABIR SPARA A FERMAN! Via @Montes1301 x.com

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