C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 14.40. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, domenica 24 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che temendo che Selim possa avvicinarsi Mahir deciderà di restare temporaneamente nella villa dei nonni insieme alla madre e a Canfeza. Quest'ultima avrà un confronto con Sila che le dirà di non voler interferire nella sua relazione con Mahir, per essere libera lei vorrebbe fuggire. Anche Canfeza vorrebbe sentirsi libera, lei e Mahir decideranno di trascorrere una serata fuori tra cinema e pesca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 24 maggio 2026: Sila vuole scappare, intanto Canfeza e Mahir…

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RACCONTO DI UNA NOTTE, Anticipazioni 24 e 25 maggio: Afet scopre chi è Canfeza, Mahir INGANNATO

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