#8maggioèpersempre | al Teatro Golden l' evento benefico in ricordo di Costanza ospite Francesco Scimemi

Il Teatro Golden ha ospitato l’evento benefico #8maggioèpersempre, dedicato a ricordare Costanza nel giorno del suo compleanno. L’iniziativa si svolge ogni anno con questo scopo e quest’anno ha visto la partecipazione di Francesco Scimemi come ospite. La manifestazione si tiene nel rispetto della memoria della persona a cui è dedicata, mantenendo viva la sua presenza tra gli amici e la comunità.

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