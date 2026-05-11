#8maggioèpersempre | al Teatro Golden l' evento benefico in ricordo di Costanza ospite Francesco Scimemi
Il Teatro Golden ha ospitato l’evento benefico #8maggioèpersempre, dedicato a ricordare Costanza nel giorno del suo compleanno. L’iniziativa si svolge ogni anno con questo scopo e quest’anno ha visto la partecipazione di Francesco Scimemi come ospite. La manifestazione si tiene nel rispetto della memoria della persona a cui è dedicata, mantenendo viva la sua presenza tra gli amici e la comunità.
Torna #8maggioèpersempre, l'evento che nasce col desiderio di voler ricordare Costanza nel giorno del suo compleanno. Una festa che si ripete da ormai 12 anni e che quest'anno si terrà il 15 maggio, alle 20.30, al Teatro Golden.Una serata per portare avanti ciò che amava di più: vivere.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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