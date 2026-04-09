Torna al castello Kriminal-Mente | l' esperimento teatrale a scopo benefico

Venerdì 10 aprile alle 19:00, al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale

CAROVIGNO - Un palcoscenico di introspezione e solidarietà quello che emergerà al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, venerdì 10 aprile alle ore 19:00. Con il patrocinio del Comune di Carovigno, andrà in scena il secondo studio di “Kriminal-Mente, piccole confessioni criminali”, un originale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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