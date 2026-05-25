Inzaghi al Napoli novità dell’ultim’ora | è arrivata la decisione

Notizia in breve

Nelle ultime ore si è deciso ufficialmente che Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore della squadra attuale. La notizia è stata comunicata nella tarda mattinata e riguarda la conclusione del suo incarico. La decisione è stata presa dopo le recenti valutazioni sul rendimento della squadra e sulle esigenze della società. L’annuncio ufficiale è stato diffuso attraverso i canali di comunicazione del club.