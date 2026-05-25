Inzaghi al Napoli novità dell’ultim’ora | è arrivata la decisione
Nelle ultime ore si è deciso ufficialmente che Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore della squadra attuale. La notizia è stata comunicata nella tarda mattinata e riguarda la conclusione del suo incarico. La decisione è stata presa dopo le recenti valutazioni sul rendimento della squadra e sulle esigenze della società. L’annuncio ufficiale è stato diffuso attraverso i canali di comunicazione del club.
di Bruno De Santis Il nome di Simone Inzaghi continua a girare attorno alle grandi panchine italiane anche a distanza. Succede quasi naturalmente. Quando un allenatore lascia un segno importante, soprattutto dopo anni ad altissimo livello, il suo nome resta sempre dentro certe discussioni. Nelle ultime settimane qualche voce ha iniziato a collegarlo anche al Napoli. Un collegamento che nasce quando era già chiaro che Antonio Conte non avrebbe continuato sulla panchina azzurra. Nel calcio basta poco: un dubbio, una frase, un contatto e il mercato degli allenatori prende velocità. Però in questo caso sembra esserci una direzione abbastanza chiara. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Allegri-Napoli: cambia tutto improvvisamente? Le novità dell’ultim’oraUltime notizie riguardano un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, con contatti avviati tra le parti.
ULTIM’ORA SKY- Lukaku, ritorno a Napoli o fuori rosa? La decisione definitivaRomelu Lukaku non si è presentato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno e non ha ancora fatto ritorno a Napoli.
Temi più discussi: Napoli, il nome di Simone Inzaghi per la panchina? Cosa risulta a Fabrizio Romano; ? Dal Palermo.. al Napoli? ADL pensa a Pippo Inzaghi per il dopo Conte! L'indiscrezione; Tuttosport - Occhio a Inzaghi per la panchina del Napoli. C'è un allenatore da depennare nella short-list; Simone Inzaghi al Napoli, il punto di Fabrizio Romano.
MERCATO - Areniello: Meret? Probabile che resti, per Conte il grande obiettivo è la Nazionale, Inzaghi al Napoli? Tutto è possibile, da monitorare ift.tt/s8Y7wzy x.com
Il Napoli è interessato a Simone Inzaghi per sostituire Antonio Conte. Ma il tecnico piacentino ha un contratto con l'Al Hilal. Il campionato perso, però, potrebbe aprire le porte ad un addio del tecnico ex Inter, che valuterebbe un ritorno nel massimo campiona facebook
ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit
Inzaghi al Napoli? De Laurentiis ci ha provato! Il retroscena sulla telefonata al tecnico: il nodo fiscale blocca tuttoInzaghi al Napoli? De Laurentiis ci ha provato! Il retroscena sulla telefonata al tecnico: il nodo fiscale blocca il ritorno in Italia dell'ex Inter Simone Inza ... calcionews24.com
Inzaghi al Napoli? L’ex Inter potrebbe lasciare l’Arabia: è tra i preferiti di De LaurentiisChiudi una stagione senza venire mai sconfitti dev'essere una bella soddisfazione per un tecnico. Certo, un vanto che diventa relativo se poi, a fine ... iamnaples.it