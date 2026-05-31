Adrien Rabiot ha accettato l'offerta del Napoli. La squadra di Allegri punta anche su McTominay per il centrocampo. La trattativa tra il giocatore e il club è in corso. Nessuna ufficialità è ancora arrivata.

Il Napoli di Allegri ha messo gli occhi su Adrien Rabiot, e la novità è che il francese avrebbe risposto presente. A rivelarlo è Alfredo Pedullà, che su X aggiorna il quadro di una pista nata dal feeling tra il centrocampista e il suo ex allenatore alla Juventus. Una mossa che, se andasse in porto, ridisegnerebbe il cuore del centrocampo azzurro. Le parole di Pedullà sono nette: “ Rabiot ha dato la disponibilità ad Allegri. Il Napoli lo aveva sondato anche ai tempi dell’OM, ma il Milan ha sempre avuto la precedenza. Adesso bisognerà aspettare le decisioni del club rossonero quando saranno stati risolti gli altri problemi”. Tre messaggi chiari: il giocatore vuole Allegri, il Napoli c’è da tempo, ma davanti agli azzurri c’è il muro rossonero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rabiot ha detto sì ad Allegri: il Napoli sogna il centrocampo con McTominay

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Allegri vs Oriali, interviene Conte | Napoli-Milan

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Temi più discussi: Allegri-Rabiot, questione di feeling: dopo Juve e Milan, ora sente aria di Napoli. Il retroscena; Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay: il piano per portarlo al Maradona; ?? Super idea Inter: piace Ruben Dias. Allegri-Rabiot, atto terzo; La madre di Rabiot era furiosa con Marsiglia.

Lo ha sempre portato con sé. E anche questa volta sembrano esserci delle possibilità. Quanto sarebbe bello un centrocampo con lui e McTominay a dominare fisicamente. Sognare non costa nulla. E l'ultimo sogno del Napoli si chiama Adrien Rabiot. Regalac x.com

[Schira] Se Frank Anguissa se ne va, Max Allegri vorrebbe avere Adrien Rabiot a Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha un buon rapporto con il centrocampista francese. reddit

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