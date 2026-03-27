L'ex difensore Fabiano Santacroce ha commentato il prossimo incontro tra Napoli e Milan, affermando che la decisione sulla partita si farà a centrocampo. Durante la trasmissione 'Maracanà', ha menzionato le possibili scelte tra McTominay e Rabiot, sottolineando come queste scelte influenzeranno l'andamento del match.

Fabiano Santacroce, ex di Napoli e Parma tra le altre, è stato ospite a 'Maracanà' nel pomeriggio di 'TMW Radio'. L'ex difensore, tra le altre cose, si è soffermato nel commentare un possibile cambio di modulo nel Milan e il big match della prossima giornata che vede impegnati i rossoneri con gli azzurri di Antonio Conte. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Milan, in questo finale ci può essere un cambio per passare a un 4-3-3? "Non mi aspetto un cambio durante l'anno, è molto complicato e si perdono automatismi. Hanno trovato una quadra e quindi meglio rimanere così". LEGGI ANCHE: Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Santacroce: “Napoli-Milan si deciderà a centrocampo. Tra McTominay e Rabiot ecco chi scelgo”

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