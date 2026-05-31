Un artista ha presentato uno spettacolo incentrato sulla vita di Quentin Crisp, evidenziando aspetti intimi e personali del protagonista. Nel frattempo, un altro performer ha portato in scena un monologo incentrato sulla propria esperienza, caratterizzato da un tono ironico e adattabile. Entrambi i lavori sono stati presentati in contesti teatrali, senza coinvolgimento di enti pubblici o sponsor. La rappresentazione di Crisp si è concentrata su temi di provocazione e coraggio, mentre il monologo di Toracca si distingue per un approccio autobiografico e camaleontico.

Balla da solo, Luca Toracca. Da tempo la sua dimensione è (soprattutto) quella del monologo. Percorsi propri e contemporanei, dall’ironia sottile, camaleontici. Nella scrittura di Bennett ha trovato spesso un terreno ideale di ricerca. Ma da qualche anno nel suo bagaglio d’attore si è aggiunto Mark Farrelly, drammaturgo e attivista lgbtqia+ inglese. Specie per la sua fortunata indagine su una delle più grandi icone gay del Novecento: “ Quentin Crisp. La Speranza è nuda “, produzione Elfo Puccini, da mercoledì al 19 giugno di nuovo in Sala Bausch. Lavoro che poggia sulla preziosa traduzione di Matteo Colombo. Mentre è Ferdinando Bruni a firmare la cura del progetto Sguardo esterno il suo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quentin Crisp, la vita messa a nudo. La provocazione diventa coraggio

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