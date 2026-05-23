Quentin Tarantino ha espresso forti critiche a Brad Pitt, avvertendolo di non interrompere mai più le riprese e affermando che il suo territorio è il cinema. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di discussione sulla produzione cinematografica. Nel frattempo, Bruce Dern, 65 anni di carriera, ha condiviso aneddoti riguardanti il mondo del cinema, che sono stati ripresi da vari siti web.

65 anni nel cinema, Bruce Dern li racconta. E racconta anche aneddoti succosissimi, ripresi dai siti di mezzo mondo. L’attore 89enne ha parlato con People al Festival di Cannes dove si trova per presentare il documentario Dernsie del regista Mike Mendez. Il titolo si riferisce al modo che ha Dern di uscirsene con battute o improvvisazioni sul set e proprio a questo proposito, ce n’è una che riguarda Once Upon a Time. in Hollywood. Anno 2019, Quentin Tarantino alla regia, lui, Dern, è George Spahn, anziano proprietario cieco di un ranch. Protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. C’è una scena in cui Pitt deve svegliare Dern: “Quando Brad Pitt mi sveglia io sono a letto, mi alzo un po’ intontito e improvviso: ‘Non sono davvero sicuro di cosa stia succedendo'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non farlo mai più nella tua vita. Non dare lo stop alle riprese o sei finito. È il mio territorio”: la furia di Quentin Tarantino contro Brad Pitt

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With a golden finger system, he rises from a dumb student to an untouchable genius.

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