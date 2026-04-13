Un uomo ha corso senza vestiti per le vie della città e, successivamente, si è introdotto in una chiesa durante la messa. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti mentre l’uomo si trovava all’interno della chiesa e lo hanno fermato. L’intervento si è verificato nel corso della cerimonia religiosa, attirando l’attenzione dei presenti. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dell’uomo e l’avvio delle procedure previste dalla legge.

Momenti di sconcerto nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile a Brugherio, dove un uomo di 35 anni ha attraversato completamente nudo il centro cittadino davanti a decine di persone, senza pronunciare una parola. La scena si è verificata poco dopo le 18. Dopo lo stupore iniziale, alcuni presenti hanno provato a seguirlo, mentre altri riprendevano la scena con i telefoni per poi pubblicare tutto sui social. Intanto qualcuno ha chiamato la polizia locale: quando la prima pattuglia è arrivata sul posto, il 35enne avrebbe tentato di allontanarsi, finendo però dentro la chiesa di San Bartolomeo proprio mentre era in corso la funzione religiosa. Proprio durante la messa l’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia locale, intervenuti con l’aiuto dei carabinieri.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Corre nudo in strada, poi entra in chiesa durante la Messa

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