Dal 31 maggio torna su Sky e NOW “Quattro Matrimoni”, con nuove spose e voti da 0 a 10. Durante la trasmissione, un bonus di Costantino può influenzare il risultato finale. La gara prevede che le partecipanti siano giudicate in base ai voti ricevuti, con la possibilità di ottenere punteggi più bassi o più alti. La presenza del bonus introduce un elemento di sorpresa nei giudizi finali.

Quattro Matrimoni su Sky e NOW dal 31 maggio: nuove spose, voti da 0 a 10 e il bonus di Costantino che può cambiare tutto. Si può trasformare una cerimonia in un vero e proprio “ring”? Può un abito bianco (o di qualsiasi altro colore.) diventare manifesto di tutti i propri obiettivi e della propria personalità? E se gli strumenti con cui sfidare le proprie avversarie fossero dei semplici. confetti? Tornano le sfide più iconiche della televisione, quelle che mettono una contro l’altra quattro romantiche, sognatrici, innamorate ma anche “cattivissime” spose nel giorno più importante, atteso e pianificato della loro vita: Costantino della Gherardesca torna a commentare l’agguerrita competizione tra spose nel giorno del loro sì negli episodi inediti di Quattro Matrimoni, in arrivo da domenica 31 maggio su Sky e in streaming solo su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Quattro Matrimoni torna su Sky e NOW: nuove sfide tra spose e voti decisivi

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