Quattro Matrimoni ottava stagione | chi sono le spose del primo episodio e come vedere il reality

La primavera si prepara ad accogliere uno dei ritorni più attesi dagli appassionati di factual entertainment: dopo l’ultima stagione trasmessa nel 2024, Quattro Matrimoni è pronto a riaccendere le rivalità tra spose con nuovi episodi ricchi di confronti al vetriolo, abiti da sogno e verdetti impietosi. Dal 31 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW, Costantino della Gherardesca riprende il suo ruolo di commentatore d’eccezione per accompagnarci attraverso sei nuove sfide matrimoniali. Scopriamo cosa ci aspetta. Il meccanismo che ha reso celebre lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia resta invariato e spietato come sempre: quattro spose partecipano ai matrimoni delle rivali per giudicare con voti da 0 a 10 quattro categorie fondamentali: abito, cibo, location ed evento generale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Quattro Matrimoni | Nuova stagione | Sky Italia

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