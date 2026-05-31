Quasi 5.500 docenti chiedono di lasciare Milano | accolte meno di mille domande Sullo sfondo il peso del carovita

Quasi 5.500 insegnanti hanno chiesto di trasferirsi da Milano e provincia a altre regioni italiane. A fronte di queste richieste, sono state accolte meno di mille domande. La richiesta di cambio sede è stata influenzata dall’aumento del costo della vita nella città. La differenza tra domande e approvazioni evidenzia una selezione limitata delle richieste di trasferimento.

Sono quasi 5.500 i docenti che hanno presentato domanda per lasciare Milano e la sua provincia e trasferirsi in altre regioni italiane. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata e che continua a interessare il sistema scolastico del territorio, da anni alle prese con difficoltà di reclutamento e permanenza del personale. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito elaborati dalla Cisl Scuola, le richieste di mobilità in uscita rappresentano una quota significativa del personale docente in servizio. A pesare, secondo il sindacato, sono soprattutto gli elevati costi della vita nell’area metropolitana milanese, a partire dalle spese per l’abitazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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