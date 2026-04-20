Straordinario avvistamento di due balenottere | i giganti del mare nuotano con il Conero sullo sfondo | VIDEO

Durante un'escursione in barca nelle acque vicino alla regione, sono state catturate immagini di due balenottere che nuotano con il promontorio del Conero sullo sfondo. Le riprese sono state realizzate da un appassionato e successivamente condivise dall'ente che gestisce il porto turistico locale. Le immagini mostrano chiaramente i grandi esemplari mentre si spostano nell'acqua.

ANCONA - Le immagini dell'avvistamento, documentato da Diego Bedetti durante un'uscita in barca e condivise da Marina Dorica, mostrano l'eleganza di questi giganti del mare. La balenottera comune (Balaenoptera physaluse) è infatti il secondo animale più grande al mondo, superato solo dalla.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Passeggiano sulla spiaggia e si imbattono in due “pesci dell’Apocalisse”: il raro avvistamento di due sorelle – VideoDue sorelle stavano passeggiando sulla spiaggia di Cabo San Lucas, nella Baja California, in Messico, quando si sono imbattute in un rarissimo... Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo per l’estate: sullo sfondo restano queste due alternative. Tutti i nomidi Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, le indiscrezioni confermano il francese come priorità per l’estate mentre Zirkzee e Retegui restano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ex garage Fanesi sotto sequestro: indagata anche la sindaca Stefania Signorini; Avvistamento a Palermo: otto sfere bianche nel cielo poi due jet militari; Amanda Balionis fa un ritorno straordinario nel PGA Tour: l'avvistamento di un albatros segna un nuovo capitolo. Oggi vi presentiamo Sunrise SUPer, Olbia Spring si riempie di energia, benessere e meraviglia. Le esperienze in SUP, tra sport, natura e avvistamento dei delfini, regalano momenti speciali in uno scenario straordinario, da vivere con leggerezza e stupore. - facebook.com facebook