Quasi 2mila studenti in meno in provincia di Latina ma nessuno taglio ai docenti
In provincia di Latina si registra una diminuzione di circa 2.000 studenti rispetto agli anni precedenti. Nonostante questa diminuzione demografica, il numero di insegnanti rimarrà invariato, senza alcun taglio. La decisione è stata comunicata dalla Gilda degli insegnanti di Latina, che ha accolto con soddisfazione l'annuncio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale. La scelta di mantenere l’organico attuale riguarda l’intera provincia, senza variazioni nelle assegnazioni del personale docente.
Nonostante il calo demografico, l'organico dei docenti in provincia di Latina, non verrà tagliato. A renderlo noto è la Gilda insegnanti di Latina che esprime soddisfazione per la decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolastico regionale di mantenere invariato il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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