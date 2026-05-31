Quarto sindaco Sabino minacciato dopo l’abbattimento del cementificio

Da puntomagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla camorra, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce sui social. Le comunicazioni sono arrivate a poche ore dall’operazione che ha portato alla distruzione delle strutture. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le minacce sono state pubblicate in modo pubblico e visibile online.

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Dopo la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla camorra, il sindaco di Quarto finisce nel mirino di minacce sui social. A Quarto, in provincia di Napoli, la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla criminalità organizzata ha innescato una serie di minacce rivolte al sindaco Antonio Sabino. L’episodio ha suscitato la reazione delle istituzioni e acceso nuovamente i riflettori sul tema del recupero dei beni sottratti alla camorra. Le minacce apparse sui social dopo la demolizione. Le intimidazioni sono comparse sui social network nelle ore successive alla diffusione delle immagini che documentavano l’abbattimento delle strutture dell’ex impianto industriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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