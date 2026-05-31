Quarto sindaco Sabino minacciato dopo l’abbattimento del cementificio
Dopo la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla camorra, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce sui social. Le comunicazioni sono arrivate a poche ore dall’operazione che ha portato alla distruzione delle strutture. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le minacce sono state pubblicate in modo pubblico e visibile online.
Dopo la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla camorra, il sindaco di Quarto finisce nel mirino di minacce sui social. A Quarto, in provincia di Napoli, la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla criminalità organizzata ha innescato una serie di minacce rivolte al sindaco Antonio Sabino. L’episodio ha suscitato la reazione delle istituzioni e acceso nuovamente i riflettori sul tema del recupero dei beni sottratti alla camorra. Le minacce apparse sui social dopo la demolizione. Le intimidazioni sono comparse sui social network nelle ore successive alla diffusione delle immagini che documentavano l’abbattimento delle strutture dell’ex impianto industriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Quarto, minacce social al sindaco Sabino dopo l’abbattimento dei silos dell’ex cementificio confiscatoDopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio confiscato, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce sui social network.
Minacce social al sindaco Sabino dopo la demolizione dell’ex cementificio confiscatoDopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio confiscato, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce e insulti sui social network.
Temi più discussi: Minacce al sindaco di Quarto: Non ci faremo intimidire dalla camorra; Quarto, il sindaco Sabino minacciato dopo aver demolito i silos della camorra; Quarto, minacce al sindaco Sabino dopo il blitz sul cementificio della camorra. Il Sindaco di Napoli Manfredi: Vicinanza e solidarietà; Quarto, sindaco minacciato dopo la demolizione bene confiscato a camorra: Ti metto dentro i muri.
Solidarietà al sindaco di #Quarto Flegreo, #AntonioSabino, minacciato di morte. Ed è proprio per questo che andrò avanti con ancora più determinazione. Perché nessuna minaccia potrà mai fermare chi crede nella legalità, nella libertà e nella dignità della pr x.com
Trovo insopportabili le intimidazioni ricevute dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino. È un fatto ancor più grave perché è una reazione social, ed anonima, contro l’abbattimento compiuto dal Comune di Quarto ad un simbolo della camorra locale. E deve colpirc facebook
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