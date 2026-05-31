Quarto sindaco Sabino minacciato dopo l’abbattimento del cementificio

Notizia in breve

Dopo la demolizione delle torri dell’ex cementificio confiscato alla camorra, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce sui social. Le comunicazioni sono arrivate a poche ore dall’operazione che ha portato alla distruzione delle strutture. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le minacce sono state pubblicate in modo pubblico e visibile online.