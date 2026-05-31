Dopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio confiscato, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce e insulti sui social network. Le comunicazioni offendono e minacciano, senza dettagli specifici sui contenuti. Non ci sono state altre reazioni ufficiali o interventi delle forze dell’ordine fino a questo momento. La vicenda riguarda esclusivamente le comunicazioni online rivolte al primo cittadino.

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© Lifeandnews.it - Minacce social al sindaco Sabino dopo la demolizione dell’ex cementificio confiscato

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