Dopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio confiscato, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce sui social network. I silos, che erano di proprietà di un sito legato a organizzazioni criminali, sono stati demoliti per essere destinati a un nuovo polo culturale e sportivo. Le intimidazioni sono arrivate in seguito a questa operazione e sono state diffuse attraverso piattaforme online.

Dopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio sottratto al clan Nuvoletta-Polverino e destinato a diventare un polo culturale e sportivo per la città, il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, è stato bersaglio di una serie di intimidazioni sui social network. L’area, confiscata dalla Procura Antimafia e successivamente acquisita al patrimonio comunale, è al centro di un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di un centro polivalente con teatro all’aperto e spazi dedicati al fitness. Sotto il comunicato diffuso dal Comune di Quarto e le dichiarazioni del primo cittadino, sono comparsi numerosi commenti dal contenuto minaccioso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quarto, minacce social al sindaco Sabino dopo l’abbattimento dei silos dell’ex cementificio confiscato

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