Un incidente mortale si è verificato ieri sera a Quarrata. Un uomo di 30 anni, residente nella località, è morto dopo uno scontro tra scooter e auto. La vittima, nata a Firenze, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

QUARRATA (PISTOIA) – Incidente mortale a Quarrata ieri sera, 30 maggio 2026. A perdere la vita un 30enne nato a Firenze e residente a Quarrata, Zieed Zitouni. Il ragazzo si è scontrato frontalmente con un’auto mentre era alla guida di uno scooter. L’incidente è avvenuto nella frazione di Casini, alle 19.30. L’impatto è stato violento e l’uomo è stato portato in condizioni disperate all’ospedale San Jacopo, dove è deceduto poche ore dopo. Illeso invece il conducente dell’altro veicolo. Ancora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica dell’incidente. Ieri per la città di Quarrata è stata una giornata di sangue sulle strade. Nella notte tra venerdì e sabato a Campiglio, un altro incidente ha causato il decesso di Edoardo Venturini, 24 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Quarrata: muore 30enne in scooter dopo scontro con un’auto

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