Livorno | muore in scooter nello scontro con un’auto

A Livorno, questa mattina alle 6, un uomo di 39 anni di origini portoghesi ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

LIVORNO – Domenica di sangue sulle strade di Livorno oggi, 15 marzo 2026. Un 39enne di origini portoghesi è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 in via della Cinta Esterna. L’uomo era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento tanto che il conducente dello scooter è stato sbalzato per alcuni metri. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare il 39enne, ma alla fine hanno potuto solo constatarne il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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