Il Gran Premio di Ungheria del MotoGP 2026 si terrà il 5, 6 e 7 giugno. La gara si svolgerà nel fine settimana e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La manifestazione è parte del calendario ufficiale del campionato mondiale di motociclismo 2026. Gli orari e il programma dettagliato saranno comunicati prossimamente.

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Ungheria. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 5, 6 e 7 giugno. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il GP d’Italia, che nella giornata odierna vive il proprio apogeo, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo del Balaton Park, già nei prossimi giorni. La pista è lunga 4.075 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Marc Marquez nel 2025, quando il catalano venne cronometrato in 1’36?518. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Brad Binder, 308.5 kmh nel 2025. In gara, il record è detenuto da Marc Marquez con il 1’36?518 del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Álex Márquez y Zarco enmudecen Motogp en Catalunya 2026 | DURALAVITA

Notizie e thread social correlati

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Francia 2026: programma, orari, tv, streamingIl campionato mondiale di MotoGP del 2026 si avvicina con il Gran Premio di Francia, previsto nel weekend dall’8 al 10 maggio.

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Catalogna 2026: programma, orari, tv, streamingIl Gran Premio di Catalogna, valido come tappa del Motomondiale 2026, si svolgerà nel fine settimana dal 15 al 17 maggio.

Temi più discussi: MotoGP, nel weekend si va al Mugello: gli orari da sapere del GP Italia; Quando si corre il GP d'Italia della MotoGP al Mugello? E la gara Sprint?; MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Italia: orari e dove vederle in tv (in chiaro); MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Italia.

2026 GP Italiano: Discussione sulla Gara Sprint di MotoGP reddit

Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Catalogna 2026: orario differita gara in chiaro x.com

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Italia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – con le prove libere, le qualifiche e la gara ... cremonaoggi.it

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2026: programma Mugello, orari, tv, streamingIl prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio d'Italia. L'evento è programmato nel weekend del 29, 30 e 31 maggio. Dunque, ci sarà un ... oasport.it