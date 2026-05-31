Quando inizia il Tour de France 2026? Date di inizio e fine dove vederlo in tv e streaming

Il Tour de France 2026 si svolgerà dal 4 al 26 luglio, con due giorni di riposo il 13 e il 20 luglio. La corsa comprende 21 tappe, di cui 19 in linea e 2 cronometro, una a squadre e una individuale. La copertura televisiva sarà disponibile sia in chiaro che in abbonamento, offrendo la possibilità di seguire tutte le frazioni in diretta. La trasmissione sarà accessibile su vari canali e piattaforme streaming.

Il Tour de France 2026 è in programma tra sabato 4 e domenica 26 luglio, con 2 giorni di riposo, previsti lunedì 13 e lunedì 20 luglio: vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe previste, di cui 19 frazioni in linea ed 2 cronometro (una a squadre ed una individuale). La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre lo streaming gratuito sarà a cura di Rai Play, invece lo streaming in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Diretta live testuale integrale su OA Sport. CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2026. Tappa 1: Barcellona-Barcellona (19 km, cronometro a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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