L'Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna, segnando la terza volta che la capitale austriaca ospita l'evento, dopo le edizioni del 1967 e del 2015. L'edizione di quest'anno celebra i 70 anni della competizione, considerata tra le più popolari d'Europa. La manifestazione si svolgerà a maggio, con le date esatte e i dettagli su come seguirla in televisione ancora da comunicare. Tra i partecipanti, è previsto anche l'intervento di un cantante italiano.

Vienna, 12 maggio 2026 – L' Eurovision Song Contest torna a Vienna. Per la terza volta, la gara di musica prende casa nella capitale austriaca, dopo le edizioni del 1967 e del 2015, e per un’occasione importante: il 2026 segna infatti i 70 anni del concorso canoro più seguito d'Europa. Si parte oggi, martedì 12 maggio, con la prima semifinale, poi giovedì 14 maggio ci sarà la seconda semifinale e si chiude sabato 16 maggio con la finale, tutte alla Wiener Stadthalle, l'arena che ha ospitato il trionfo di Conchita Wurst nel 2015. A condurre la cantante e presentatrice Victoria Swarovski, nota al pubblico austriaco grazie alla versione locale di ‘Let's Dance’, e l'attore Michael Ostrowski.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2026: date, dove vederlo in tv, favoriti e quando canta Sal Da Vinci

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