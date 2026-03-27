Formula 1 GP Giappone 2026 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Il Gran Premio di Formula 1 in Giappone si terrà nel 2026, con le gare trasmesse su Sky, NOW e TV8. L'evento si svolgerà in un weekend dedicato ai motori, che comprenderà anche competizioni di MotoGP, WorldSBK e NTT Indycar Series. Le sessioni saranno visibili sia in diretta TV che in streaming su diverse piattaforme, dall'alba fino a sera.

In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere dall’alba al tramonto su Sky e in streaming su NOW, con le gare di F1, MotoGP, WorldSBK e NTT Indycar Series. F1 IN GIAPPONE –Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento della stagione2026 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nella notte tra giovedì e. su Digital-News.it In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere dall’alba al tramonto su Sky e in streaming su NOW, con le gare di F1, MotoGP, WorldSBK e NTT Indycar Series. F1 IN GIAPPONE –Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento della stagione2026 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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