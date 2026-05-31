Modric e De Bruyne hanno lasciato la Serie A dopo aver giocato in Italia, con il primo che ha mostrato stile e il secondo che ha espresso uno sfogo rivolto a un ex allenatore. Entrambi hanno comunicato la fine della loro esperienza nel campionato italiano, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui prossimi passi.

E così, senza farlo in maniera esplicita, due grandi campioni hanno in pratica annunciato il loro addio all’Italia. Modric ha parlato con affetto del Milan, dell’importanza di questa sua avventura rossonera, del legame che si è instaurato con i tifosi, ma nelle sue parole si poteva anche leggere, con chiarezza, il saluto anticipato all’ambiente rossonero. Non c’entra il suo rapporto con l’allenatore con cui, anzi, è riuscito a farsi capire, ricambiando stima e fiducia. Nel frattempo proprio Allegri ha preso direzione Napoli, dove - con molto più veleno - De Bruyne ha raccontato del suo rapporto turbolento con Conte, criticando anche il suo calcio, ritenuto non abbastanza spregiudicato e lasciando un interrogativo sul futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando i fenomeni arrivano, vedono la Serie A e... se ne vanno

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