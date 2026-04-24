WhatsApp sta lavorando a un prossimo aggiornamento destinato ai dispositivi Android. Con esso dovrebbero arrivare le “bubbles notification”, ma non solo. Pare sia previsto anche un redesign della barra superiore delle applicazioni. Vediamo nel dettaglio in che modo la nota app di messaggistica cambierà nella pratica e nell’estetica. Cosa cambierà con il prossimo aggiornamento di WhatsApp?. Innanzitutto, cosa sono le bubbles notification? I possessori di un Android conosceranno il funzionamento, poiché già presente per alcune applicazioni che supportano la funzione. È ancora in fase di test ma, se dovesse passare, gli utenti potranno vedere un’icona fluttuante e circolare che appare sullo schermo per gestire le conversazioni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - WhatsApp, nuovo aggiornamento in fase di sviluppo: cosa cambierà su Android?

WhatsApp, nuova versione in arrivo ma non per tutti: come ottenerla.

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