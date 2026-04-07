WhatsApp ha annunciato l'introduzione di una funzione di cancellazione del rumore su Android, destinata a migliorare la qualità delle chiamate. Tuttavia, alcuni utenti segnalano che questa novità presenta ancora dei problemi tecnici e non funziona correttamente su tutti i dispositivi. La funzione mira a ridurre i rumori di sottofondo come traffico, vento o ambienti affollati, ma l'efficacia varia in base alla configurazione del telefono e alla versione dell'app.

Quante volte ti è capitato di dover urlare al telefono perché l’altra persona non ti sentiva bene. Traffico, vento, bar affollati, uffici open space dove tutti parlano contemporaneamente: le chiamate WhatsApp, per quanto comode, non sempre garantiscono una qualità audio impeccabile. Ma WhatsApp ha deciso di affrontare il problema alla radice, introducendo una funzione che molti attendevano da tempo: la cancellazione del rumore in tempo reale per chiamate vocali e video. La novità è emersa in questi giorni grazie all’attività dei beta tester Android che hanno ricevuto la versione 2.26.14.1 dell’app. Si tratta di un sistema di noise cancellation integrato direttamente nella piattaforma, progettato per filtrare automaticamente i suoni ambientali indesiderati e mettere in primo piano solo la voce di chi parla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp e chiamate: arriva la cancellazione del rumore su Android (ma c’è un problema)

WhatsApp prepara la cancellazione del rumore per le chiamate su AndroidWhatsApp sta sviluppando una nuova funzione di cancellazione del rumore per migliorare la qualità delle chiamate vocali e video su dispositivi...

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WhatsApp migliora le chiamate: arriva la cancellazione del rumore per audio e videoWhatsApp introduce la cancellazione del rumore nelle chiamate audio e video, migliorando la qualità delle conversazioni anche negli ambienti più rumorosi. news.fidelityhouse.eu

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