Spalletti considera Emerson Palmieri come possibile terzino alla Juventus. In passato, con Spalletti alla Roma, il giocatore ha ricoperto questa posizione. Tuttavia, ci sono novità sul suo ruolo e sui piani futuri del club. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulle decisioni definitive riguardo alla sua posizione in squadra. La società sta valutando diverse opzioni prima di eventuali mosse ufficiali.

di Francesco Spagnolo Juve su Emerson Palmieri, il giocatore con Spalletti alla Roma ha giocato da terzino. Ma in carriera ha ricoperto anche l’esterno di centrocampo. La Juve ragiona sul futuro e uno dei nomi valutati dal club bianconero è quello di Emerson Palmieri, esterno che Spalletti ha allenato ai tempi della Roma. In carriera l’esterno italo-brasiliano ha ricoperto diversi ruoli. In che posizione giocherebbe con i bianconeri? Andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione. Guardando alla precedente esperienza con Spalletti ai tempi della Roma, il giocatore è stato utilizzato principalmente nei quattro di difesa. In caso di un suo approdo alla Juve, la situazione non dovrebbe cambiare radicalmente rispetto a quel felice precedente romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Quale ruolo ricoprirebbe Emerson Palmieri alla Juve? Spalletti lo vede in questa posizione, ma attenzione alla novità

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