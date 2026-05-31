Qualcosa è sparito

Un oggetto è scomparso da un deposito, secondo le prime testimonianze per evitare ulteriori danni. Alcuni sospettano che il furto sia legato a motivi di natura diversa. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le telecamere di sorveglianza. Nessuna persona è stata ancora identificata. La zona è stata chiusa temporaneamente per gli accertamenti.

Qualcuno dice che sia per evitare ulteriori danni, altri pensano che sia una questione di nuove sensibilità, i più avvelenati lo ritengono uno specchio dei tempi: fatto sta che il Toro della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, a valle del restyling appena terminato, ha perso il suo elemento distintivo: quei testicoli su cui generazioni e generazioni di milanesi (e non) hanno premuto il tacco come gesto scaramantico. Nel mosaico restaurato di fresco, in effetti, non compare più quella che era diventata nel tempo l’attrazione dell’opera voluta dai Savoia. Al vetriolo i commenti dei cittadini al post dell’assessore Granelli, che annunciava orgoglioso la fine dei lavori, eseguiti proprio per rimuovere le tessere più consumate all’altezza dei genitali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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