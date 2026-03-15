Colpo nella villetta | sparito l’oro

Venerdì sera a Fiuminata, una coppia è uscita per un aperitivo e al loro ritorno ha trovato la villetta svaligiata. I ladri sono entrati e hanno portato via gioielli per un valore tra i due e i tremila euro. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha lasciato i proprietari senza il loro oro. Le forze dell’ordine stanno indagando sul furto.

Escono per un aperitivo e i ladri gli svaligiano la casa. È successo venerdì sera a Fiuminata, dove una coppia è finita nel mirino di uno o più malviventi, che sono riusciti ad arraffare gioielli per un valore di duetremila euro. Il colpo è stato messo a segno in una villetta di tre piani in via della Pineta tra le 19.15 e le 20.45: un’ora e mezza circa nel corso della quale la casa è rimasta vuota. Al rientro dei proprietari, la spiacevole scoperta. A capire subito che qualcosa non andava è stato il marito che, entrando nel bagno al piano terra dell’abitazione, si è accorto che la finestra era stata forzata: sul pavimento c’erano pezzi di legno e la zanzariera era stata rimossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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