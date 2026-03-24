Insomma, risulta evidente che l'abito bianco abbia un certo peso nella narrazione di questo nuovo capitolo cinematografico, tanto che la star di Euphoria e il suo stylist Law Roach hanno deciso di lasciarsi ispirare proprio dal mondo sposa per confezionare i look per gli appuntamenti di presentazione della pellicola. In che modo? «Stavo discutendo con Law Roach su come avrei potuto scegliere un tema per il mio abbigliamento in questo film, e mi è venuto in mente il detto: “Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu”», ha dichiarato la stessa Zendaya ai microfoni di Variety evocando la tradizionale formula stilistica, ricca di simbolismi, a cui ogni sposa, nel giorno del proprio sì, dovrebbe attenersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya segue la vecchia cara formula: «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu»…

Articoli correlati

Zendaya prende il “qualcosa di vecchio” e lo rende di nuovo virale (peccato sia un meraviglioso Vivienne Westwood)Zendaya sul red carpet della première di The Drama a Los Angeles non ha cercato di fare “il look”.

Zendaya sul red carpet con lo stesso abito degli Oscar 2015: "Volevo qualcosa di vecchio"Bellissima e sensuale, Zendaya ha sfoggiato 'qualcosa di vecchio' per lanciare la pellicola a tema matrimoniale interpretata a fianco di Robert...