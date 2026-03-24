Zendaya segue la vecchia cara formula | qualcosa di vecchio qualcosa di nuovo qualcosa di prestato qualcosa di blu…
Insomma, risulta evidente che l'abito bianco abbia un certo peso nella narrazione di questo nuovo capitolo cinematografico, tanto che la star di Euphoria e il suo stylist Law Roach hanno deciso di lasciarsi ispirare proprio dal mondo sposa per confezionare i look per gli appuntamenti di presentazione della pellicola. In che modo? «Stavo discutendo con Law Roach su come avrei potuto scegliere un tema per il mio abbigliamento in questo film, e mi è venuto in mente il detto: “Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu”», ha dichiarato la stessa Zendaya ai microfoni di Variety evocando la tradizionale formula stilistica, ricca di simbolismi, a cui ogni sposa, nel giorno del proprio sì, dovrebbe attenersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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