nessun gol nel 2026 screzi e polveri bagnate il milan aspetta il vero pulisic

Il Mondiale 2026 non ha prodotto nessun gol finora, mentre tra le squadre si registrano tensioni e incomprensioni. Il Milan attende ancora di vedere il vero rendimento di Pulisic, che finora non ha mostrato le sue potenzialità. La competizione si svolge in un periodo di attesa e di aspettative, con i club che monitorano attentamente i progressi dei loro giocatori.

La storia è vecchia quanto il calcio: il Mondiale, nei dodici mesi che lo precedono, finisce spesso per diventare una distrazione. Figuriamoci quando ti ritrovi a essere il simbolo di un Paese da quasi 350 milioni di abitanti. Essere Christian Pulisic, oggi, non è semplice. La polemica cova. I numeri, del resto, parlano chiaro: l’ultima rete risale al 28 dicembre, nel 2026 non ha ancora segnato e il bottino stagionale è fermo a metà rispetto alla scorsa annata. Borsite, richiamo del Mondiale, momento tecnico: c’è un po’ di tutto. Ma c’è soprattutto il gioco. Nella passata stagione Pulisic aveva prodotto 11.96 xG, pur segnando con una frequenza di un gol ogni 226 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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